BİST119.0310.81EURO7.950.39USD6.84-0.07ALTIN416.450.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
    ABONE OL
    23.07.2020 - 19:36 | | AA

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

    Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artarak 373,65 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 6.211,44 puana çıktı.

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

     

    Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,01 azalarak 13.103,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 5.033,76 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 20.454,46 puana indi.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,41'lik artışla 1,162 seviyesinde bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Ayasofya Camisi'nde4 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da ilk namaz kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yarın Cuma namazı ile açılacak Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan ve Bahçeli cuma namazı öncesinde son incelemelerde bulundular. Namaz öncesinde Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yıldırım-2 Cilo operasyonu! Tek tek ele geçirildi

    Yıldırım-2 Cilo operasyonu! Tek tek ele geçirildi

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

    Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

    Sıradaki Haber