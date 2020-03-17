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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    17.03.2020 - 23:09 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,26 artışla 291,07 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,79 artarak 5.294,9 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,25 değer kazanarak 8.939,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,84'lük artışla 3.991,78 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,23'lük yükselişle 15.314,77 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.01 itibarıyla yüzde 1,75'lik düşüşle 1,099 seviyelerinden işlem görüyor.

    Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
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