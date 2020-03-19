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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    19.03.2020 - 20:45 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,91 artışla 287,8 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 artarak 5.151,61 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2 değer kazanarak 8.610,43 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68'lik artışla 3.855,5 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,29'luk yükselişle 15.466,97 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 2,1'lik düşüşle 1,068 seviyelerinden işlem görüyor.

    Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde depremElazığ'da'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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