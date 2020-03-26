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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    26.03.2020 - 21:01 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, ABD'de koronavirüs salgını sonrası birçok iş yerinin kapatılmasıyla işsizlik maaşına başvuruların sayısının 3,3 milyonla rekor yükseliş kaydetmesine rağmen yatırımcıların, 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin ekonomik sıkıntıları azaltacağı beklentisi ile yükseldi.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,55 yükselerek, 321,38 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,51 artarak 4.543,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,73 değer kazanarak,17.369,38 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,28 yükselişle 10.000,96 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,24’lik artışla 5.815,73 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.34 itibarıyla yüzde 1,41'lik artışla 1,103 seviyelerinde işlem gördü.

    Çin kapılarını kapattıÇin, yurt dışı kaynaklı yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi.
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