BİST95.8342,80EURO7,29-1,03USD6,67-1,52ALTIN360,320,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    ABONE OL
    09.04.2020 - 19:27 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,57 artışla 331,8 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,9 artarak 5.842,66 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,24 değer kazanarak 10.564,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44'lük artışla 4.506,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39'luk yükselişle 17.621,62 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,66'lık artışla 1,09 seviyelerinden işlem görüyor.

    Esenler'de işlek cadde ve meydan yaya trafiğine kapatıldıİstanbul Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi, zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır, nasıl başvuru yapılır? 10.000 TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları nelerdir?

    Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır, nasıl başvuru yapılır? 10.000 TL Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları nelerdir?

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

    Corona virüsü canlı (anlık) takip: Covid-19 vaka ve ölüm haritası...

    Corona virüsü canlı (anlık) takip: Covid-19 vaka ve ölüm haritası...

    Sıradaki Haber