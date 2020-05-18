BİST101.9832.22EURO7.500.66USD6.88-0.27ALTIN383.37-0.93
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    ABONE OL
    18.05.2020 - 19:58 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 4,07 artışla 341,59 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,29 artarak 6.048,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,67 değer kazanarak 11.058,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,16'lık artışla 4.498,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,26'lık yükselişle 17.401,45 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,85 artışla 1,091 seviyelerinden işlem görüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor" -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    23-24-25-26 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı var mı, açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı 81 ilde geçerli mi?

    23-24-25-26 Mayıs Sokağa Çıkma Yasağı var mı, açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı 81 ilde geçerli mi?

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Seyahat yasağı kalktı mı, yasağın olduğu 15 il hangileri 2020? Şehirler arası seyahat yasağı ne zamana kadar?

    Seyahat yasağı kalktı mı, yasağın olduğu 15 il hangileri 2020? Şehirler arası seyahat yasağı ne zamana kadar?

    Sıradaki Haber