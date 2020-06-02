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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    02.06.2020 - 20:16 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonomilerin normalleşmesine dair artan iyimserliğin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,57 artışla 359,77 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 artarak 6.220,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,75 değer kazanarak 12.021,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02'lik artışla 4.858,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,2'lik yükselişle 18.971,09 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.42 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 1,118 seviyelerinden işlem gördü.

    Analistler, ABD'deki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara rağmen, ekonomilerde toparlanma eğiliminin etkisiyle bugün Avrupa pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.

    ABD'deki gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yatırımcılar arasında Kovid-19 salgını nedeniyle zarar gören ekonomilerin normalleşmesine ilişkin iyimserliğin arttığını kaydetti.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 2 Haziran 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 129 bin 921 oldu.
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