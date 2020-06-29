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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    29.06.2020 - 19:40 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 359,89 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 artarak 6.225,77 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,18 değer kazanarak 12.232,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73'lük artışla 4.945,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,69'luk yükselişle 19.447,02 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 1,124 seviyelerinden işlem görüyor.

    İstanbul'da sahte araç filtresi operasyonuistanbul Beykoz'da polis ekipleri üretim yapılan 3 ayrı depoya düzenlediği operasyonda 40 bin adet sahte araç filtresi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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