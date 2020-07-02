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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    02.07.2020 - 19:52 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,97 artışla 368,29 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34 artarak 6.240,36 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,84 değer kazanarak 12.608,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,49'luk artışla 5.049,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,88'lik yükselişle 19.886,88 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 1,123 seviyelerinden işlem görüyor.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti.
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