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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    21.07.2020 - 19:58 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 artışla 376,7 puana çıktı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artarak 6.269,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,96 değer kazanarak 13.171,83 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22'lik artışla 5.104,28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49'luk yükselişle 20.723,42 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,52 artışla 1,15 seviyelerinden işlem görüyor.

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