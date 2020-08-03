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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    03.08.2020 - 19:29 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,05 artışla 363,64 puana çıktı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,29 artarak 6.032,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,71 değer kazanarak 12.646,98 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,93'lük artışla 4.875,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,51'lik yükselişle 19.379,79 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1,175 seviyelerinden işlem görüyor.

    Manisa Ahmetli'deki orman yangını kontrol altına alındıManisa Valiliği, Ahmetli ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangının tamamen kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.
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