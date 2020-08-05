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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    05.08.2020 - 19:53 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 artışla 365,16 puana çıktı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 artarak 6.104,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 12.660,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 4.933,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64'lük yükselişle 19.740,2 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,78 artışla 1,189 seviyelerinden işlem görüyor.

    3 yıldır aranan uyuşturucu taciri akraba evinde yakaladıDenizli’de, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 13 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır arama çalışmaları devam eden kadını jandarmanın dedektifleri olan JASAT timleri tarafından saklandığı akrabasının evinde yakalandı.
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