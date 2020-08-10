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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    10.08.2020 - 20:25 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 364,65 puana çıktı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 6.050,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 12.687,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41'lik artışla 4.909,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69'luk yükselişle 19.651,57 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,33 düşüşle 1,175 seviyelerinden işlem görüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir."
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