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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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    11.08.2020 - 19:25 | | AA

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

    Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,68 artışla 370,76 puana çıktı.

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı

     

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 artarak 6.154,34, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,04 değer kazanarak 12.946,89, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,41'lik artışla 5.027,99, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,84'lük yükselişle 20.209,11 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,21 değer kazanarak 1,176 seviyelerinden işlem görüyor.

    Denizli'de defineciler tarihi köprüye zara verdiDenizli'nin Çal ilçesinde, Büyük Menderes Nehri üzerindeki Roma Dönemi'nde ait Asar Köprüsü, defineciler tarafından tahrip edildi.
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