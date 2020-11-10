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10.11.2020 - 20:32 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,9 artışla 384,42 puana çıktı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,79 artarak 6.296,85, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 13.163,11, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55'lik artışla 5.418,97, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49'luk yükselişle 20.851,58 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,01 değer kazanarak 1,182 seviyelerinden işlem görüyor.

Türkiye'den İlham Aliyev’e tebrik ziyaretiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti.
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