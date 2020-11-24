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24.11.2020 - 20:51 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 392,39 puana çıktı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 artarak 6.432,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 13.292,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21'lik artışla 5.558,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,04'lük yükselişle 22.145,06 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,22 değer kazanarak 1,187 seviyelerinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize bebek Ayda ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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