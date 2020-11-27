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27.11.2020 - 20:36 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 artışla 393,23 puana çıktı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 6.367,58, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 değer kazanarak 13.335,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56'lık artışla 5.598,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68'lik yükselişle 22.352,46 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,34 değer kazanarak 1,195 seviyelerinden işlem görüyor.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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