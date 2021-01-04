MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları yükselişle kapandı
ABONE OL
04.01.2021 - 20:40 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 artışla 401,69 puana çıktı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72 artarak 6.571,88, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 13.726,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68'lik artışla 5.588,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37'lik yükselişle 22.315,87 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,94 değer kazanarak 1,23 seviyelerinden işlem görüyor.

Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldiElazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indi

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indi

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Son dakika: Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! Koronavirüste düşüş sürüyor ama...

Sıradaki Haber