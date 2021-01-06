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06.01.2021 - 20:36 | | AA

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,36 artışla 406,41 puana çıktı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,47 artarak 6.841,86, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,76 değer kazanarak 13.891,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19'luk artışla 5.630,6 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,4'lük yükselişle 22.734,32 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,07 değer kazanarak 1,23 seviyelerinden işlem görüyor.

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