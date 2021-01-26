Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 artışla 407,7 puana çıktı. Stoxx Europe 600'deki kimya ve finansal hizmetler endeksleri sırasıyla yüzde 1,93 ve yüzde 1,75 değer kazanarak yükselişe öncülük etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 artarak 6.654,01, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,66 değer kazanarak 13.870,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94'lük artışla 5.523,52 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15'lik yükselişle 21.987 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,14 değer kazanarak 1,215 seviyelerinden işlem görüyor.

İtalya'da dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan siyasi krizde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifasını sundu.

Avrupa Birliği (AB), AstraZeneca firmasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tedarikinde yaşanan gecikmelerden dolayı uyardı.

Avrupa'da özellikle kimya ve finansal hizmetler alanlarındaki şirketlerin hisselerine talep arttı.