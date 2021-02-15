Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,52 artarak 6.756,11, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 14.109,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,45'lik artışla 5.786,25 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83'lük yükselişle 23.604,31 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,13 değer kazanarak 1,213 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin ve ABD gibi önemli piyasaların kapalı olması nedeniyle Avrupa borsalarında işlem hacmi düşük oldu.

Piyasalar, AB ülkelerinde aşı tedarikinde son dönemde yaşanan sorunların azalması, İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 15 milyonu aşması ve İtalya'da Mario Draghi hükümetinin hafta sonu yemin ederek göreve başlamasını olumlu karşıladı.