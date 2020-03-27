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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa Parlamento'sundan corona virüs tedbirlerine onay
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    27.03.2020 - 02:54 | | AA

    Avrupa Parlamento'sundan corona virüs tedbirlerine onay

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle hazırladığı acil tedbirler, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı.

    Avrupa Parlamento'sundan corona virüs tedbirlerine onay

     

    AP, Kovid-19'a ilişkin özel tedbirleri görüşmek için Brüksel'de olağanüstü genel kurul oturumu gerçekleştirdi.

    Oturumda, toplam 37 milyar avroluk fon içeren Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi 683 oyla, 800 milyon avroluk AB Dayanışma Fonu 671 oyla ve AB uçuş izinleri kurallarının askıya alınması 686 oyla kabul edildi.

    Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi tarafından onaylanması ve AB resmi gazetesinde yayımlanması gerekiyor.

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