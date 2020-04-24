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    24.04.2020 - 13:33 | | AA

    Avrupalıların yüzde 5,4'ü evden çalıştı

    Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 5,4'ü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri öncesinde işlerini evden yürüttü.

    Avrupalıların yüzde 5,4'ü evden çalıştı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2019 yılı evden çalışma verilerini yayımladı.

    Buna göre, AB vatandaşlarının yüzde 5,4'ü iş yerine gitmek yerine evinde çalıştı.

    Söz konusu dönemde, AB üyesi 27 ülke arasında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 14,1 ile Hollanda ve Finlandiya oldu. Bu ülkeleri yüzde 11,6 ile Lüksemburg, yüzde 9,9 ile Avusturya ve yüzde 7,8 ile Danimarka izledi.

    Söz konusu oranın en düşük olduğu ülke ise Bulgaristan olarak belirlendi. Bulgaristan'da vatandaşların sadece yüzde 0,5'i evden çalıştı. Bulgaristan'ı yüzde 0,8 ile Romanya, yüzde 1,2 ile Macaristan ve yüzde 1,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izledi.

    Almanya'da vatandaşların yüzde 5,2'si, Fransa'da yüzde 7'si, İtalya'da yüzde 3,6'sı ve İspanya'da yüzde 4,8'i evinden çalıştı.

    Söz konusu evden çalışma oranı Türkiye'de ise yüzde 2,1 olarak belirlendi.

    AB ülkelerinde evden çalışma oranı kadınlarda ortalama yüzde 5,7 olurken, erkeklerde yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti. 

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