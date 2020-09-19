Axess Kart’tan mobil kolaylık

Akbank müşterileri, Axess Mobil, Akbank Mobil, Akbank Internet ve web sayfasından başvurdukları kredi kartlarının dijital versiyonlarına ıslak imza gerekmeksizin mobil uygulamalarından anında erişebilecek.



Bu özellik ile Axess ve Wings sahipleri, kartlarını anında kullanmaya, kaybolmayan chip-para kazanmaya, Mil Puan biriktirmeye, yüz binlerce anlaşmalı üye işyerinde taksit ve ayrıcalıklardan faydalanmaya hemen başlayabilecek.

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, yeni uygulamayı şöyle anlattı:

“Kredi kartlarında başvurudan kullanıma tüm müşteri deneyimini, tüm akışlarımızı, elimizden düşürmediğimiz telefonlarımıza entegre ettik. Artık müşterilerimiz başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini Axess Mobil ve Akbank Mobil üzerinden hemen görüntüleyebiliyor ve kartlarını anında kullanabiliyor. Müşterilerimiz kartlarına ait tüm bilgilere mobil uygulamaları üzerinden hızlıca erişebiliyor, aynı zamanda internet alışverişlerinde kullanacakları kartlarının limitlerini kolayca değiştirebiliyorlar.”

Farklı tasarım



Civelek, “Bu dijital deneyimi sadece ürün özellikleriyle sınırlı tutmadık ve kart tasarımımıza da aynen taşıdık. Yeni tasarım ile müşterilerimizde, daha sade ve yenilikçi bir deneyim yaratmayı hedefledik. Yeni tasarım ile Türkiye’nin ilk numarasız kredi kartını müşterilerimize sunuyor olmak da ayrıca heyecanlandırıyor. Müşterilerimiz kartlarına ait bilgilere mobil uygulamadan güvenli şekilde erişebilecek” dedi.