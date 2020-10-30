Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı

Türkiye’de 27 ilde hizmet veren MediaMarkt, yeni açılan mağazalardan sonra perakende satış noktalarını 80’e çıkardı. MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, “Fiziksel deneyimin öneminin farkındayız. Bu nedenle çevrimiçi mağazalarımız ile fiziksel mağaza pazarlama stratejisini bir bütün olarak ele alıyor, ülkemize olan yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonumuzu korumaya, mağazalar açmaya ve mevcut mağazalarımızı da yenilemeye devam edeceğiz” dedi.