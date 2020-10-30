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    30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı

    MediaMarkt, İstanbul Vega AVM ve Üsküdar Nev Çarşı’da aynı gün içinde 2 mağaza açtı.

    Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı

    Türkiye’de 27 ilde hizmet veren MediaMarkt, yeni açılan mağazalardan sonra perakende satış noktalarını 80’e çıkardı. MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, “Fiziksel deneyimin öneminin farkındayız. Bu nedenle çevrimiçi mağazalarımız ile fiziksel mağaza pazarlama stratejisini bir bütün olarak ele alıyor, ülkemize olan yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu motivasyonumuzu korumaya, mağazalar açmaya ve mevcut mağazalarımızı da yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

    Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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