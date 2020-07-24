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    HaberlerEkonomi Haberleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi
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    24.07.2020 - 12:59 | | AA

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel basılan tedavül para ve hatıra parayı almak için sabahın erken saatlerinde Darphane'ye gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

    Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen özel tedavül para ve hatıra para bastı.

    Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması anısına tedavüle verilen 1 TL küpürlerinin arka yüzeyine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin resmi basılarak üretimi yapılan paralar bugün piyasaya sürüldü.

    Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz hatıra para basıldı.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için basılan özel paralara yoğun ilgi

    Gümüş hatıra paralar 185 TL karşılığında, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında sertifikaları ile kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binasındaki mağazadan ve internetten kurumun e-mağazasından satın alınabiliyor.

    Sınırlı sayıda basılan özel tedavül para ve hatıra parayı almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Beşiktaş'taki Darphane'nin önüne geldi. İsimleri ve TC kimlik numaraları alınan vatandaşlara daha sonra sırayla para satışı yapıldı.

    Hem gümüş hem de bronz parayı ilk alan Engin Çon, çok heyecanlı olduğunu, bugünün tarif edilemeyeceğini ifade etti.

    Bu arada, özel basılan paralardan almak için sıra bekleyen vatandaşlara baklava ikram edildi.

    Özel paraların internet satışına haftaya başlanacağı bildirildi. 

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti!Ayasofya'da ilk cuma namazı bugün kılınıyor. Günün ilk ışıklarından itibaren insanlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.
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