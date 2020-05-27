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    HaberlerEkonomi Haberleri THY'den uçuşlarla ilgili flaş açıklama!
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    27.05.2020 - 10:03 |

    THY'den uçuşlarla ilgili flaş açıklama!

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, merak edilen sorulara yanıt verdi. Aycı, “Otobüs yolculuklarında bile tavan ücreti 500 TL olarak belirlendi. Uçaklarda iç hatlarda bu ücret Ekim 2019’da belirlenen şekliyle tek yön 450 liraydı. Bu tavan ücreti ile uçmak şirketin sağlığını bozar” dedi.

    THY'den uçuşlarla ilgili flaş açıklama!

    Hürriyet'ten Uğur Cebeci'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı maliyetlerin çok yükselmesinden yakınıyor. Bu maliyetler altında ezilmemek daha doğrusu şirketin sağlığı için bir dizi tedbirlere hazırlanıyor. Yolculara da yüklenmek istemediklerini belirten Aycı, “Otobüs yolculuklarında bile tavan ücreti 500 TL olarak belirlendi. Uçaklarda iç hatlarda bu ücret Ekim 2019’da belirlenen şekliyle tek yön 450 liraydı. Bu tavan ücreti ile uçmak şirketin sağlığını bozar” diyor.

    Yeşilköy’deki THY genel yönetim binasındayız. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile buluştuk. Biraz gergin gördüm. Uçuşların başlaması yaklaştıkça var olan sancılar daha da artmaya başlamıştı. Karamsar değildi. Ama daha çok devletin sırtına yük olmadan sorunları çözmekten yanaydı. Bunu da şirketin sağlığı açısından daha fazla önemsiyordu. Bilet fiyatlarından, ikrama, uçak alımından battaniyeye kadar birçok şeyi konuştuk.

    Bilet fiyatları artacak mı?

    Maliyetlerimiz çok yükseldi. Bugün otobüs yolculuklarında bile tavan ücreti 500 TL olarak belirlendi. Uçaklarda iç hatlarda bu ücret Ekim 2019’da belirlenen şekliyle tek yön 450 liraydı. Bu tavan ücreti ile uçmak şirketin sağlığını bozar. Biz önce yolcularımızın, sonra çalışanlarımızın ve bir o kadar önemli şirketimizin sağlığını düşünüyoruz. Bu üçlü için elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapacağız. Şu anda dünyada 22 bin uçaktan yüzde 90’ı yerde. Bu durum maliyetleri çok yükseltti.

    İÇ HATLARDA İKRAM YOK

    İkram konusunda değişiklik olacak mı? Bunca sorunun arasında ikram bu kadar önemli mi diyebilirsiniz ama THY’nin marka değerinde önemli rolü var.

    İç hatlarda ikramı kaldırıyoruz. Sadece su vereceğiz. Bu durum yurt dışında da iki saatlik uçuşlara kadar böyle olacak. Sonrası kademeli olarak artan ama mutlaka ambalajlı ürünlerle ikram yapacağız. Pre Order sistemi ile ikram olmayan uçuşlar için yolcular ücretini ödeyerek uçakta teslim sipariş verebilecekler. Elbette ürünler Internet üzerinde bir sayfada açıklanacak.

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