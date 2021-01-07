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07.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Aylık geliri 9 milyon lira

ABD’li teknoloji devi Apple’ın piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı. Şirketin CEO’su Tim Cook’un 2020 yılı kazancı da 14.8 milyon dolar (yaklaşık 108 milyon lira) olarak belirlendi. Cook’un aylık geliri 9 milyon lira olarak gerçekleşti

Aylık geliri 9 milyon lira

Apple, 2020 mali yılında belirlenen hedeflerin aşıldığını açıkladı. Apple’ın 2020’deki iPhone satışları zayıf kalsa da dizüstü bilgisayar ve iPad satışlarının artması kârlılığın artmasında etkili oldu.

Firmanın kârı yüzde 3.9 oranında artarken, hisse fiyatı yüzde 80’den fazla yükselerek, firmanın piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı.
Apple CEO’su Tim Cook, 2020’de 14.8 milyon dolar (yaklaşık 108 milyon lira) kazandı. Bu kazancın 3 milyon doları Cook’un maaşı, 10 milyon 731 bin doları ise ek ödeme olarak kayıtlara geçti.

1 milyar dolar

Cook’un aylık kazancı 9 milyon lirayı aştı. Güvenlik gerekçesiyle özel jet kullanması şart koşulan Tim Cook, seyahat giderleri, sağlık sigortası, tatil ve koruma masrafları gibi diğer tüm tazminatlar için de 1 milyon 38 bin 259 dolar ödeme aldı. Bu kalemlerle birlikte Cook’un toplam kazancı 14.8 milyon doları geçti. Tim Cook’un toplam kazancının bununla sınırlı olmayabileceği de iddia edildi. Tazminatına ek olarak, İcra Kurulu Başkanı Tim Cook’un elinde yıl boyunca toplam 281.9 milyon dolarlık sınırlı hisse senedi bulunuyor. Bloomberg, yaptığı hesaplamalar ile Cook’un net kazancının 1 milyar doları aştığını açıkladı.
60 yaşında olan Cook, 1998 yılında Apple’a katılmıştı.

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