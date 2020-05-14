Aynes Gıda CEO’su Murat Hocalar: Aynes’in 2020 ciro hedefi 1.5 milyar TL

1993 yılında Denizli’ye bağlı, Acıpayam Aligöz Mevkii’nde üretime başlayan Aynes, 2019 yılında 1 milyar 225 milyon TL ciro ve 16.2 milyon TL dönem net kârına ulaştı. Şirket, 2020 yılı hedefini 1.5 milyar TL olarak belirledi. Aynes Gıda CEO’su Murat Hocalar, bölgedeki çiftliklere ve köylüye yakın bir tesis kurmanın tertemiz ham maddelere ulaşma ayrıcalığı tanıdığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Önceliğimiz kendi çevremizi kalkındırmak olsa da çok kısa sürede kapasitemizi artırarak tüm Türkiye’ye yem sağlayan ve çiftçisinden süt alan bir kuruluş haline geldik. Türkiye’de tek lokasyonda en yüksek süt işleme kapasitesine sahip şirketlerden biri olma özelliğine ulaştık. 20 binin üzerinde çiftlikten sütümüzü alıyor, üreticilerimize kendi yemlerimizi sunmanın güven ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

500 ürün var

Türkiye’yi köy köy, sokak sokak Aynes markasıyla buluşturduklarını kaydeden Hocalar, şunları aktardı: “İşimizin yarısı sütü toplayıp işlemekse diğer yarısı da tedarik ve dağıtım organizasyonunu kusursuz hale getirmek. Gelişmiş teknolojik alt yapımız, güçlü tedarik zinciri yönetimi ve otomasyon sistemlerimizle, üretimden teslimata kadar olan süreçlerin kusursuz bir şekilde işlemesini sağlıyoruz.

12 bölge müdürlüğü ve 30 binden fazla satış noktasına, 500’ü aşkın ürün çeşidimizi en taze, en sağlıklı ve en hızlı biçimde ulaştırıyor, profesyonel hizmet ağımız sayesinde Türkiye’yi Aynes markasıyla buluşturuyoruz.”

‘Önceliğimiz kalite’

Aynes için kalitenin birinci öncelik olduğunu belirten Murat Hocalar, “Tüm çalışmalarımızda ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarına entegre , etkin kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasını gıda güvenliği ve kalite performansını garanti ediyoruz. Sürdürülebilir ürün ve hizmet kalitemiz, tüm iş alanlarımızda verimliliğimiz, yeniliklere olan tutkumuz, çevre ve doğaya saygımız, iyilik, sağlık içeren doğal ürünlerimiz ile Aynes değerlerimizi hep güçlü tutuyor ve sürekli geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Hocalar sözlerine şöyle devam etti: “Sütün doğal gücünü, sağlıklı bir yaşam sürmeniz için tüketicimize sunuyoruz. Yaptığımız her çalışma, geliştirdiğimiz her ürün, tek bir amaca hizmet ediyor; insan hayatına değer katmak. Tadıyla, hijyeniyle ve kalitesiyle sütten peynire, yoğurttan kaymağa Aynes imzası taşıyan yüzlerce farklı ürün, tam olarak bu amacın uğrunda sarf edilen emeklerin birer meyvesi.”

30 ülkeye ihracat yapıyor

Murat Hocalar, “Her geçen gün büyüyen üretim gücümüz ve dağıtım yeteneğimiz, bizi yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da bilinir ve güvenilir bir marka haline getirdi ve 30 ülkeye ihracat yapan bir güçlü şirket konumuna ulaştık. Gürcistan iştirakimiz olan Aynes Geo şirketimizde ise Batum ve Tiflis şubeleriyle 750 noktaya hizmet veriyoruz. Avrupa Birliği ve Rusya’ya ihracat yapan üretici şirket olma özelliğine de sahibiz” bilgisini aktardılar.