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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Çok uluslu şirketler üretimini Türkiye'ye yönlendiriyor
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    27.10.2020 - 16:17 | | AA

    Bakan Albayrak: Çok uluslu şirketler üretimini Türkiye'ye yönlendiriyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev firmaların temsilcileriyle görüşmelerde bulunuyor. Bakan Albayrak: "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı. Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var" dedi.

    Bakan Albayrak: Çok uluslu şirketler üretimini Türkiye'ye yönlendiriyor

    Bakan Albayrak konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor.

    Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.

    Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor.

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