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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı
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    02.11.2020 - 16:49 | | DHA

    Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı

    Bakan Albayrak: Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı.

    Bakan Albayrak: Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı

    Ayrıntılar geliyor...

    İzmir’de yürek ısıtan görüntüİzmir’de depremde hasar gören bir apartmanın kontrollü yıkımı esnasında polislerin çadırda kalan çocuklarla ilgilenip dikkatlerini başka yöne çekmesi yürekleri ısıttı. Polis memurları, çadır içerisinden bakan çocukların enkazın bulunduğu apartman arasındaki görüş açısını kapattı, sohbetleriyle de onları güldürdü.
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