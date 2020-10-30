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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez'den İzmir depremi sonrası açıklama! Ekipler sahaya indi
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    30.10.2020 - 16:08 | | AA

    Bakan Dönmez'den İzmir depremi sonrası açıklama! Ekipler sahaya indi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar." ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez'den İzmir depremi sonrası açıklama! Ekipler sahaya indi

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler, hasar tespit çalışmalarına başladılar." değerlendirmesinde bulundu. 

    Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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