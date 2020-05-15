15.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Bakan Ersoy, TTYD üyeleri ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sektörün tüm paydaşlarıyla video konferanslar ile görüşmeye devam ediyor.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları görüşmeden fotoğraflar paylaştı. Ersoy, “Turizm sektörümüzün önümüzdeki süreçteki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk” dedi.
5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandıAnkara'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.