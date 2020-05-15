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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Ersoy, TTYD üyeleri ile görüştü
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    15.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bakan Ersoy, TTYD üyeleri ile görüştü

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sektörün tüm paydaşlarıyla video konferanslar ile görüşmeye devam ediyor.

    Bakan Ersoy, TTYD üyeleri ile görüştü

    Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları görüşmeden fotoğraflar paylaştı. Ersoy, “Turizm sektörümüzün önümüzdeki süreçteki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

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