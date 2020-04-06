Bakan Karaismailoğlu havacılık sektörünü değerlendirdi

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İstanbul Havalimanı, sivil havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu ile bundan 1 yıl önce tam kapasite operasyona başladı.
Başta bayrak taşıyıcı milli havayolumuz THY ve tüm havacılık sektörümüz bu zor günleri geride bırakarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."
Kuzeni corona virüse yakalandı! Canlı yayında anlattı: 190 boyunda dağ gibi ama...Görevi başında olan CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in kuzeni corona virüse yakalandı. Corona virüs nedeniyle kuzeninin durumunun ağırlaştığını ve tedavi için virüsü yenen bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirten Sever sosyal medyadan çağrı yaptı.