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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Karaismailoğlu havacılık sektörünü değerlendirdi
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    06.04.2020 - 13:06 | | AA

    Bakan Karaismailoğlu havacılık sektörünü değerlendirdi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başta bayrak  taşıyıcı milli havayolumuz THY ve tüm havacılık sektörümüz bu  zor günleri geride bırakarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam  edecektir." dedi.

    Bakan Karaismailoğlu havacılık sektörünü değerlendirdi

    Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "İstanbul Havalimanı, sivil havacılık tarihinin en büyük taşınma  operasyonu ile bundan 1 yıl önce tam kapasite operasyona başladı.

    Başta bayrak taşıyıcı milli havayolumuz THY ve tüm havacılık  sektörümüz bu zor günleri geride bırakarak daha güçlü bir şekilde  yoluna devam edecektir."

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