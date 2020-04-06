Bakan Karaismailoğlu havacılık sektörünü değerlendirdi

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı, sivil havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu ile bundan 1 yıl önce tam kapasite operasyona başladı.

Başta bayrak taşıyıcı milli havayolumuz THY ve tüm havacılık sektörümüz bu zor günleri geride bırakarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."