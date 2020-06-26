Bakan Karaismailoğlu: Uluslararası uçuşlarla ilgili girişimlerimiz devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan hava yoluyla Tokat'a geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu, Tokat Havaalanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve daire amirleri karşıladı. Karaismailoğlu, ilk olarak mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan ve yüzde 80'lik kısmı da tamamlanan Tokat Havalimanı'nda incelemede bulundu. Yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni alandaki pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmalarını inceleyen Karaismailoğlu, daha sonra Tokat- Niksar yolunda devam eden çalışmaları kontrol etti.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞLARINDA, BÜYÜK UÇAKLARIMIZ İNECEK'

Tokat Havalimanı'nda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki 2 ay içinde pist ile ilgili bütün işlemler tamamlanmış olacak. Terminal binasında kaba işler tamamlandı, ince işlere başlandı. Orada da çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın başlarında Tokat Havalimanı'na en güvenli şekilde büyük uçaklarımız inecek. Tokatlıları bütün dünya ile İstanbul ve dünya ile buluşturmuş olacağız. Tokat'a yakışır bir havalimanı ile önümüzdeki yılın başlarında tamamlamış olacağız. Bunun heyecanını biz de yaşıyoruz" dedi.

Tokat- Niksar yolunda devam eden yol çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Tokat-Niksar yolunun belli bir kısmı yapıldı. Kalan kısımla da ilgili çalışmasını yapıyoruz. Tokat- Niksar arasındaki yol biliyorsunuz Karadeniz'e açılan bir nokta. Devam eden süreçte Niksar'la Ordu'yu, Ünye ile bağlayarak Tokat'ın Karadeniz'e açılan kısmında konforlu bir şekilde sağlamış olacağız" diye konuştu.

'YOĞUN DİPLOMASI VAR'

Koronavirüs sürecindeki iptallerin ardından 100 ülke ile uluslararası uçuşlarının yeniden başlaması için çalışmaların devam ettiğini söylen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşmeye başlamıştık. Artık eski normaller kalktı, yeni normaller diyoruz. Hummalı bir çalışma var. 100 tane ülke ile dış ülkeyle uluslararası uçuşlarının başlaması ile ilgili girişimlerimiz, faaliyetlerimiz devam ediyor. Yoğun bir diploması var. Yaklaşık 15 tane ülkeyle ile ilgili uçuşlarımız başladı. Diğerlerinin de takipçisiyiz. Tabi bunlar sadece bizim isteğimiz ile olmuyor. Karşı tarafı da ikna edip onların da uçuşlarını sağlamamız gerekiyor. Onunla ilgili de başarılı bir şekilde bir diploması yürütüyoruz. Orada da hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'mız ile birlikte el birliğiyle bu işi, bu süreci kısa zamanda atlatılması için çalışıyoruz. Yani salgın sürecini nasıl başarılı atlatırsak, inşallah bu ne yeni normal sürecinde en başarılı şekilde atlatmak için elimizden gelen var gücümüzle çalışıyoruz."

Manisa'daki depremle ilgili de açıklama yapan Karaismailoğlu, "Şu anda konunun takibindeyiz. İletişim ağında hiçbir engel yok. Hafif bir yoğunluk oldu. Bizim altyapıyı aksatacak hiçbir sıkıntı yok" dedi.