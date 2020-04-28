Bakan Kurum açıkladı! Konut kuraları çekilecek...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz.

'100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek.

Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak."