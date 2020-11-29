Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bakan Pakdemirli, Adana'da Seyhan Nehri Toplu Makinalı Çalışması ve İmamoğlu Sulaması Projelerini yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız eşlik etti. Pakdemirli alanda, ekskavatör kullanarak Seyhan Nehri'nde ıslah kazısı yaptı. Daha sonra proje alanını havadan inceleyen Pakdemirli, "Milletimiz için işimizin başında olmaya devam ediyoruz. Suyun gücünü milletimizle buluşturacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

'TAŞKINLARDAN KORUNACAK'

Bakan Pakdemirli, Adana Yüreğir, Seyhan, Sarıçam ve Karataş ilçeleri ile Mersin Tarsus ilçesine bağlı toplam 90 mahallede ve 1 milyon 552 bin dekarlık alanda, yıllık 5 milyar 207 milyon liralık tarımsal üretimi taşkın risklerine karşı korumayı hedeflediklerini söyledi. Pakdemirli, "Aşağı Seyhan Ovasında toplam 2 bin kilometre uzunluğunda 10 milyon metreküp rusubat temizliği planlandı. Bugüne kadar DSİ 6'ncı Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki makinalarla 2020 yılı Ocak ayı başından itibaren toplam 550 kilometre uzunluğunda 3,2 milyon metreküp rusubat temizliği yapıldı. Çalışmalar kapsamında 1450 kilometre uzunluğunda, 6,8 milyon metreküp rusubat temizliği daha yapılmasını planlıyoruz. 60 kilometre uzunluğunda 5 milyon metreküp rusubat temizliği planlanan Seyhan Nehir Yatağında ise temmuz ayında başlanan toplu makinalı çalışma kapsamında nehrin denize mansaplandığı ve rusubat birikiminin fazla olduğu 7 kilometrelik kısımda 2,8 milyon metreküp kazı çalışması yaptık. Seyhan Nehir yatağında 53 kilometre uzunluğunda 2,2 milyon metreküp rusubat temizliği daha yapılacak" diye konuştu.

ADANA'NIN 40 YILLIK RÜYASI...

Pakdemirli, Adana'nın 40 yıllık rüyasını gerçekleştirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti: "İmamoğlu Sulamaları Adana'da, İmamoğlu, Sarıçam, Ceyhan, Kozan ve Yüreğir ilçelerinde toplam 1 milyon 66 bin 800 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak. Su kaynağı Seyhan Nehri üzerinde kurulu olan ve 2010 yılından bu yana işletmede olan Yedigöze Barajı. Proje kapsamında bugüne kadar 26 bin 230 dekar arazi sulamaya açılmış olup 522 bin 920 dekar arazide inşaat, 142 bin 150 dekar arazide ise ihale çalışmaları devam ediyor. 375 bin 500 dekarlık ek sahanın da planlama çalışmalarını tamamladık. İmamoğlu Sulamaları Projesi'nin tamamlanması ile yıllık 1 milyar 600 milyon TL gelir artışı bekleniyor. 106 bin kişiye de ilave istihdam imkanı sağlanacak. Toplam yatırım bedeli 4 milyar TL olan proje 2,5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek."