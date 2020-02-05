Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktörün seri üretimine 2021'de başlanacak

Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019'da yaptığı faaliyetler, 2020'de planlanan uluslararası etkinlikler ile gelecek hedeflerinin tanıtıldığı resmi çalışma kahvaltısında, büyükelçiler ve yabancı heyetler ile bir araya geldi. Programa, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve çok sayıda büyükelçi ile davetli katıldı.

Son 1,5 yıldaki faaliyetleri hatırlatan Bakan Pakdemirli, tarımda teknoloji kullanımına büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşil yaklaşıma uyum sağlamak ve üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri olan dizel yakıt kullanımını azaltmak için yakın zamanda çevre dostu elektrikli traktör prototipini geliştirdik. Prototip hazır ve seri üretimine 2021 yılında başlanacak. Akıllı Kulak Küpesi (Hayvan Takip Platformu), hayvancılıkta ITC teknolojilerini kullanan bir diğer yeniliği teşkil etmektedir. Kulak Küpesi ile vücut ısısı, coğrafi konum gibi hayvanın her türlü kaydı algılanıp tutulmakta ve bu veriler veterinere SMS yoluyla iletilmektedir. Bu şekilde, hayvancılıkta büyük önem taşıyan çiftleşme zamanı gibi doğurganlık ve verimliliği arttırmak için doğru zaman ve müdahale yöntemi kolaylıkla belirlenebilmektedir. Bilgi teknolojilerine dayalı bir kayıt sistemi oluşturulmuş ve Türkiye'nin kırsal kesimindeki tüm tarım arazilerine ilişkin uydu verilerine göre dijital olarak belirlenmiştir. Bu, Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBIL) olarak adlandırılan gerçekten iddialı bir proje. Teknoloji geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu nedenle 2020'yi tarımda teknoloji ve dijitalleşme yılı olarak ilan ettik."

'BALIKÇILIKTA YENİ HEDEF 2 MİLYAR DOLAR'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin üretim, ticaret ve iş birliğinde güçlü konuma sahip olduğunu belirterek, "Biz 4,8 milyar ABD doları ticaret fazlası ve 200'den fazla ülkeye ihraç edilen yaklaşık 1700 farklı tarım ürünleri ile tarımda net ihracatçı konumundayız. Öte yandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Örneğin; 2023 için balıkçılık ürünleri hedefimiz 1 milyar ABD dolarıydı ve bunu geçen yıl başardık. 2023 için yeni hedefimiz 2 milyar ABD dolarıdır" dedi.

Orman yangınlarıyla savaşta ve müdahale süresinde iddialı olduklarını kaydeden Pakdemirli, "Yangına müdahale süresini 12 dakikaya indirdik. Ayrıca, orman yangınlarına müdahale için Akdeniz Bölgesi'nde operasyon merkezi olmaya hazırız" diye konuştu.

Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu sadece bizim sorumluluğumuz değil, aynı zamanda uluslararası toplumun da sorumluluğunda olmalı. Tekrar etmeme izin verin, bu meseleleri politik kaygıların üzerinde tutmalıyız. Tarım en stratejik sektörlerden biridir ve sloganımız geleceğimizin güvenli ve sürdürülebilir beslenmesi olmalıdır. Açıkçası, bu amaçla ülkelerimiz arasında pekiştireceğimiz iş birliğine inancım var. Ve bu diyaloglarda anahtar oyuncular olduğunuzu ve tüm bu sorunlara sağduyu ile çözüm bulduğunuzu düşünüyorum" dedi.