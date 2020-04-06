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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pekcan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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    06.04.2020 - 14:31 | | AA

    Bakan Pekcan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı.

    Bakan Pekcan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

    Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele yıllarından bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyanın sesini de Anadolu'ya duyuran AA'nın 100. yıl dönümünü kutluyor, 7 gün 24 saat özveriyle çalışan değerli mensuplarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptıErzincan’da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 100’e yakın yolcu ve şoföre trafik ekipleri tarafından ceza kesildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.
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