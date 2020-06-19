TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) tarafÄ±ndan, tÃ¼keticilerinÂ elektronik ortamda gÃ¼venle alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmalarÄ±na imkan saÄŸlayan "gÃ¼ven damgasÄ±"Â sistemine yeni e-ticaret ÅŸirketlerinin dahil olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tanÄ±tÄ±mÂ toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

Bakan Pekcan, video konferans sistemiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ±Â konuÅŸmada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± dÃ¶neminde e-ticaretin Ã¶nemininÂ tÃ¼m dÃ¼nyada gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

e-Ticaretin coÄŸrafi sÄ±nÄ±rlarÄ± ortadan kaldÄ±rmasÄ±, kesintisiz hizmetÂ sunumu, pazara giriÅŸ ve iÅŸ yapma maliyetlerinin azaltÄ±cÄ± etkisiyle Ã¼lkeÂ ekonomileri iÃ§in stratejik bir faaliyet alanÄ± olduÄŸunu ifade eden Pekcan, bazÄ±Â faaliyet kollarÄ±ndaki KOBÄ°'ler, esnaf ve Ã¼retici birliklerinin desteklenmesindeÂ de e-ticaretin Ã¶nemli fÄ±rsatlar sunduÄŸunu dile getirdi.

Bakan Pekcan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "e-Ticaretin bu kadar geniÅŸlemesi, faydalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda potansiyel birÂ risk de barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r. TÄ±pkÄ± konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette deÂ taraflar arasÄ±ndaki sÃ¶zleÅŸme ÅŸartlarÄ± iyi Ã§ok iÅŸlenmeli, malÄ±n ayÄ±psÄ±z teslimi,Â teslim ÅŸekilleri ve Ã¶deme koÅŸullarÄ±na kadar tÃ¼m hususlar her iki tarafÄ± da memnunÂ eden biÃ§imde Ã¶nceden tanÄ±mlanmalÄ±dÄ±r ki sonunda bir anlaÅŸmazlÄ±k doÄŸmasÄ±n."

Pekcan, gÃ¼ven damgasÄ± sisteminin de bu Ã§erÃ§evede Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunaÂ iÅŸaret ederek, tÃ¼keticilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, yanlÄ±ÅŸ bilgilendirilmemesiÂ iÃ§in gerekli altyapÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

Ä°nternet ortamÄ±na aktarÄ±lan kiÅŸisel verilerinin korunmasÄ±nÄ±n da Ã¶nemliÂ bir gÃ¼venlik konusu olduÄŸuna dikkati Ã§eken Pekcan, "e-Ticaret, taraflarÄ±nÂ sÃ¶zleÅŸme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve piyasa etkinliÄŸine halel getirilmeden dÃ¼zenlenmeli,Â denetlenmeli ve gÃ¼venli olmasÄ± temin edilmelidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, TÃ¼rkiye'nin e-ticaret alanÄ±nda iddialÄ± ve geliÅŸime aÃ§Ä±k birÂ konumda olduÄŸunu belirterek, Ã¼lkenin genÃ§, dinamik ve iletiÅŸim teknolojilerineÂ yatkÄ±n bir nÃ¼fusu ve jeo-stratejik konumundan dolayÄ± avantajlarÄ± olduÄŸunuÂ anlattÄ±.

"TÃ¼rkiye kÃ¼resel e-ticaret pazarÄ±nda Ã¶nemli bir aktÃ¶r halineÂ geliyor"

TÃ¼rkiye'nin kÃ¼resel e-ticaret pazarÄ±nda Ã¶nemli ve belirleyici birÂ aktÃ¶r olma Ã¶zelliÄŸinin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±na ve e-ticaretin gÃ¼Ã§lÃ¼, gÃ¼venli birÂ altyapÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¶nemine iÅŸaret eden Pekcan, "Bu Ã§erÃ§evede, gÃ¼venlik,Â gizlilik ve hizmet kalitesi konularÄ±ndaki beklentilerin karÅŸÄ±lanmasÄ±, endiÅŸelerinÂ giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin gÃ¼venirliÄŸinin tesis edilmesi amacÄ±ylaÂ e-ticarette gÃ¼ven damgasÄ± sistemini oluÅŸturduk." ifadelerini kullandÄ±.

Bu kapsamda TOBB'u da "gÃ¼ven damgasÄ± saÄŸlayÄ±cÄ±" olarakÂ yetkilendirdiklerini anÄ±msatan Pekcan, sisteme dahil olmak isteyen e-ticaretÂ sitelerinin "www.guvendamgasi.org.tr" adresi Ã¼zerinden gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na gÃ¶reÂ baÅŸvuruda bulunabildiklerini sÃ¶yledi.

Pekcan, baÅŸvurularÄ±n ilgili mevzuat Ã§erÃ§evesinde deÄŸerlendirileceÄŸiniÂ ifade ederek, kriterlere uyduÄŸu belirlenen e-ticaret sitelerine gÃ¼ven damgasÄ±Â tahsis edildiÄŸini dile getirdi.

GÃ¼ven damgasÄ± sahibi e-ticaret sitelerinin tÃ¼keticinin korunmasÄ±,Â kiÅŸisel veriler, Ã¶deme sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranacaÄŸÄ±nÄ±Â ve gÃ¼venilir bir otorite tarafÄ±ndan denetleneceÄŸini vurgulayan Pekcan, ÅŸunlarÄ±Â kaydetti:

"Bu siteler, bilgilerin yalnÄ±zca internet sitesi ve ilgili kullanÄ±cÄ±Â tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesini saÄŸlayan sertifikalar kullanacak, belli aralÄ±klarlaÂ yapÄ±lan testlerle gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ± tespit edilebilecek. AlÄ±cÄ±larÄ±n sipariÅŸiÂ hakkÄ±nda bilgi alabilmesi, talep ve ÅŸikayetlerin etkin bir ÅŸekildeÂ deÄŸerlendirilmesi saÄŸlanacak. MalÄ±n stok bilgisi, iÃ§eriÄŸi, Ã¶lÃ§Ã¼leri gibiÂ Ã¶zelliklerine iliÅŸkin pek Ã§ok ayrÄ±ntÄ±ya sitede yer verilecek. AyrÄ±ca, alÄ±cÄ±yaÂ sipariÅŸinin durumu hakkÄ±nda bilgi ve kargo takip imkanlarÄ± sunacak."

"TanÄ±tÄ±m faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz"

Pekcan, tÃ¼m iÅŸletmelerin bu damgayÄ± alabilmesi ve vatandaÅŸlarÄ±nÂ farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in TOBB ile tanÄ±tÄ±m faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼recekleriniÂ belirterek, "GÃ¼ven damgasÄ± sistemi Ã¶zellikle e-ticaret yapan kÃ¼Ã§Ã¼kÂ iÅŸletmelerimizin de gÃ¼ven algÄ±sÄ± yaratabilmelerine ve kendileriniÂ tanÄ±tabilmelerine imkan saÄŸlayacak." diye konuÅŸtu.

BakanlÄ±k olarak salgÄ±n dÃ¶nemi ve Ã¶ncesinde attÄ±klarÄ± dijitalleÅŸmeÂ adÄ±mlarÄ±nÄ± anÄ±msatan Pekcan, sanal fuar ve ticaret heyeti uygulamalarÄ±naÂ saÄŸladÄ±klarÄ± destekler hakkÄ±nda bilgi verdi.

Pekcan, TÃ¼rkiye'nin dijital ekonomi alanÄ±nda atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±Â hÄ±zlandÄ±rmaya, bu konuda projeler Ã¼retmeye devam edeceklerini vurgulayarak, buÂ konuda yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ katkÄ± ve Ã¶neriye aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

"e-Ticaretin getirdiÄŸi fÄ±rsatlarÄ± en iyi ÅŸekilde kullanacaÄŸÄ±z"

e-Ticaret sitelerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Pekcan, "TÃ¼m paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla,Â sektÃ¶r aktÃ¶rleriyle ve ticaret erbabÄ±mÄ±zla birlikte e-ticaretin getirdiÄŸiÂ fÄ±rsatlarÄ± en iyi ÅŸekilde kullanÄ±p Ã¼retim ve ihracatÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtireceÄŸiz. TÃ¼mÂ e-ticaret sitelerimizi, Ã¼lkemizin e-ticaretteki kalite Ã¶ncelikleriyle uyumluÂ biÃ§imde, gÃ¼ven damgalarÄ±nÄ± alarak faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye davet ediyorum."Â ifadelerini kullandÄ±.

Pekcan, e-ticarette gÃ¼ven damgasÄ± mekanizmasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nda veÂ hayata geÃ§irilmesinde emeÄŸi geÃ§en BakanlÄ±k ve TOBB Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

18 e-ticaret sitesi "gÃ¼ven damgasÄ±" taÅŸÄ±yor

GÃ¼ven damgasÄ± elektronik ticarette gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n tesis edilmesi,Â gizlilik, hizmet kalitesinin saÄŸlanmasÄ± ve tÃ¼keticinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± endiÅŸelerinÂ giderilmesini amaÃ§lÄ±yor.

GÃ¼ven damgasÄ±na sahip e-ticaret sitelerinde "TR-GO" logosu yer alÄ±yor.Â Sisteme yeni katÄ±lan 6 e-ticaret sitesiyle birlikte gÃ¼ven damgasÄ± taÅŸÄ±yan hizmetÂ saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n toplam sayÄ±sÄ±Â 18'e ulaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyor.