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    19.06.2020 - 10:46 | | AA

    Bakan Pekcan duyurdu! e-Ticarette "güven damgasÄ±" sayÄ±sÄ± artÄ±yor

    Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, tÃ¼m paydaÅŸlarla, sektÃ¶rÂ  aktÃ¶rleriyle ve ticaret erbabÄ±yla birlikte e-ticaretin getirdiÄŸi fÄ±rsatlarÄ± enÂ  iyi ÅŸekilde kullanÄ±p Ã¼retimi ve ihracatÄ± geliÅŸtireceklerini belirterek,Â  "TÃ¼mÂ  e-ticaret sitelerimizi, Ã¼lkemizin e-ticaretteki kalite Ã¶ncelikleriyle uyumluÂ  biÃ§imde gÃ¼ven damgalarÄ±nÄ± alarak faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye davet ediyorum." dedi.Â

    Bakan Pekcan duyurdu! e-Ticarette "güven damgasÄ±" sayÄ±sÄ± artÄ±yor

    TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) tarafÄ±ndan, tÃ¼keticilerinÂ  elektronik ortamda gÃ¼venle alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmalarÄ±na imkan saÄŸlayan "gÃ¼ven damgasÄ±"Â  sistemine yeni e-ticaret ÅŸirketlerinin dahil olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla tanÄ±tÄ±mÂ  toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

    Bakan Pekcan, video konferans sistemiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ±Â  konuÅŸmada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± dÃ¶neminde e-ticaretin Ã¶nemininÂ  tÃ¼m dÃ¼nyada gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

    e-Ticaretin coÄŸrafi sÄ±nÄ±rlarÄ± ortadan kaldÄ±rmasÄ±, kesintisiz hizmetÂ  sunumu, pazara giriÅŸ ve iÅŸ yapma maliyetlerinin azaltÄ±cÄ± etkisiyle Ã¼lkeÂ  ekonomileri iÃ§in stratejik bir faaliyet alanÄ± olduÄŸunu ifade eden Pekcan, bazÄ±Â  faaliyet kollarÄ±ndaki KOBÄ°'ler, esnaf ve Ã¼retici birliklerinin desteklenmesindeÂ  de e-ticaretin Ã¶nemli fÄ±rsatlar sunduÄŸunu dile getirdi.

    Bakan Pekcan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "e-Ticaretin bu kadar geniÅŸlemesi, faydalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda potansiyel birÂ  risk de barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r. TÄ±pkÄ± konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette deÂ  taraflar arasÄ±ndaki sÃ¶zleÅŸme ÅŸartlarÄ± iyi Ã§ok iÅŸlenmeli, malÄ±n ayÄ±psÄ±z teslimi,Â  teslim ÅŸekilleri ve Ã¶deme koÅŸullarÄ±na kadar tÃ¼m hususlar her iki tarafÄ± da memnunÂ  eden biÃ§imde Ã¶nceden tanÄ±mlanmalÄ±dÄ±r ki sonunda bir anlaÅŸmazlÄ±k doÄŸmasÄ±n."

    Pekcan, gÃ¼ven damgasÄ± sisteminin de bu Ã§erÃ§evede Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunaÂ  iÅŸaret ederek, tÃ¼keticilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±, yanlÄ±ÅŸ bilgilendirilmemesiÂ  iÃ§in gerekli altyapÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

    Ä°nternet ortamÄ±na aktarÄ±lan kiÅŸisel verilerinin korunmasÄ±nÄ±n da Ã¶nemliÂ  bir gÃ¼venlik konusu olduÄŸuna dikkati Ã§eken Pekcan, "e-Ticaret, taraflarÄ±nÂ  sÃ¶zleÅŸme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve piyasa etkinliÄŸine halel getirilmeden dÃ¼zenlenmeli,Â  denetlenmeli ve gÃ¼venli olmasÄ± temin edilmelidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

    Pekcan, TÃ¼rkiye'nin e-ticaret alanÄ±nda iddialÄ± ve geliÅŸime aÃ§Ä±k birÂ  konumda olduÄŸunu belirterek, Ã¼lkenin genÃ§, dinamik ve iletiÅŸim teknolojilerineÂ  yatkÄ±n bir nÃ¼fusu ve jeo-stratejik konumundan dolayÄ± avantajlarÄ± olduÄŸunuÂ  anlattÄ±.

    "TÃ¼rkiye kÃ¼resel e-ticaret pazarÄ±nda Ã¶nemli bir aktÃ¶r halineÂ  geliyor"

    TÃ¼rkiye'nin kÃ¼resel e-ticaret pazarÄ±nda Ã¶nemli ve belirleyici birÂ  aktÃ¶r olma Ã¶zelliÄŸinin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±na ve e-ticaretin gÃ¼Ã§lÃ¼, gÃ¼venli birÂ  altyapÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¶nemine iÅŸaret eden Pekcan, "Bu Ã§erÃ§evede, gÃ¼venlik,Â  gizlilik ve hizmet kalitesi konularÄ±ndaki beklentilerin karÅŸÄ±lanmasÄ±, endiÅŸelerinÂ  giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin gÃ¼venirliÄŸinin tesis edilmesi amacÄ±ylaÂ  e-ticarette gÃ¼ven damgasÄ± sistemini oluÅŸturduk." ifadelerini kullandÄ±.

    Bu kapsamda TOBB'u da "gÃ¼ven damgasÄ± saÄŸlayÄ±cÄ±" olarakÂ  yetkilendirdiklerini anÄ±msatan Pekcan, sisteme dahil olmak isteyen e-ticaretÂ  sitelerinin "www.guvendamgasi.org.tr" adresi Ã¼zerinden gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ±na gÃ¶reÂ  baÅŸvuruda bulunabildiklerini sÃ¶yledi.

    Pekcan, baÅŸvurularÄ±n ilgili mevzuat Ã§erÃ§evesinde deÄŸerlendirileceÄŸiniÂ  ifade ederek, kriterlere uyduÄŸu belirlenen e-ticaret sitelerine gÃ¼ven damgasÄ±Â  tahsis edildiÄŸini dile getirdi.

    GÃ¼ven damgasÄ± sahibi e-ticaret sitelerinin tÃ¼keticinin korunmasÄ±,Â  kiÅŸisel veriler, Ã¶deme sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranacaÄŸÄ±nÄ±Â  ve gÃ¼venilir bir otorite tarafÄ±ndan denetleneceÄŸini vurgulayan Pekcan, ÅŸunlarÄ±Â  kaydetti:

    "Bu siteler, bilgilerin yalnÄ±zca internet sitesi ve ilgili kullanÄ±cÄ±Â  tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesini saÄŸlayan sertifikalar kullanacak, belli aralÄ±klarlaÂ  yapÄ±lan testlerle gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ± tespit edilebilecek. AlÄ±cÄ±larÄ±n sipariÅŸiÂ  hakkÄ±nda bilgi alabilmesi, talep ve ÅŸikayetlerin etkin bir ÅŸekildeÂ  deÄŸerlendirilmesi saÄŸlanacak. MalÄ±n stok bilgisi, iÃ§eriÄŸi, Ã¶lÃ§Ã¼leri gibiÂ  Ã¶zelliklerine iliÅŸkin pek Ã§ok ayrÄ±ntÄ±ya sitede yer verilecek. AyrÄ±ca, alÄ±cÄ±yaÂ  sipariÅŸinin durumu hakkÄ±nda bilgi ve kargo takip imkanlarÄ± sunacak."

    "TanÄ±tÄ±m faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz"

    Pekcan, tÃ¼m iÅŸletmelerin bu damgayÄ± alabilmesi ve vatandaÅŸlarÄ±nÂ  farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in TOBB ile tanÄ±tÄ±m faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼recekleriniÂ  belirterek, "GÃ¼ven damgasÄ± sistemi Ã¶zellikle e-ticaret yapan kÃ¼Ã§Ã¼kÂ  iÅŸletmelerimizin de gÃ¼ven algÄ±sÄ± yaratabilmelerine ve kendileriniÂ  tanÄ±tabilmelerine imkan saÄŸlayacak." diye konuÅŸtu.

    BakanlÄ±k olarak salgÄ±n dÃ¶nemi ve Ã¶ncesinde attÄ±klarÄ± dijitalleÅŸmeÂ  adÄ±mlarÄ±nÄ± anÄ±msatan Pekcan, sanal fuar ve ticaret heyeti uygulamalarÄ±naÂ  saÄŸladÄ±klarÄ± destekler hakkÄ±nda bilgi verdi.

    Pekcan, TÃ¼rkiye'nin dijital ekonomi alanÄ±nda atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±Â  hÄ±zlandÄ±rmaya, bu konuda projeler Ã¼retmeye devam edeceklerini vurgulayarak, buÂ  konuda yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ katkÄ± ve Ã¶neriye aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

    "e-Ticaretin getirdiÄŸi fÄ±rsatlarÄ± en iyi ÅŸekilde kullanacaÄŸÄ±z"

    e-Ticaret sitelerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Pekcan, "TÃ¼m paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla,Â  sektÃ¶r aktÃ¶rleriyle ve ticaret erbabÄ±mÄ±zla birlikte e-ticaretin getirdiÄŸiÂ  fÄ±rsatlarÄ± en iyi ÅŸekilde kullanÄ±p Ã¼retim ve ihracatÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtireceÄŸiz. TÃ¼mÂ  e-ticaret sitelerimizi, Ã¼lkemizin e-ticaretteki kalite Ã¶ncelikleriyle uyumluÂ  biÃ§imde, gÃ¼ven damgalarÄ±nÄ± alarak faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye davet ediyorum."Â  ifadelerini kullandÄ±.

    Pekcan, e-ticarette gÃ¼ven damgasÄ± mekanizmasÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nda veÂ  hayata geÃ§irilmesinde emeÄŸi geÃ§en BakanlÄ±k ve TOBB Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.

    18 e-ticaret sitesi "gÃ¼ven damgasÄ±" taÅŸÄ±yor

    GÃ¼ven damgasÄ± elektronik ticarette gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n tesis edilmesi,Â  gizlilik, hizmet kalitesinin saÄŸlanmasÄ± ve tÃ¼keticinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± endiÅŸelerinÂ  giderilmesini amaÃ§lÄ±yor.

    GÃ¼ven damgasÄ±na sahip e-ticaret sitelerinde "TR-GO" logosu yer alÄ±yor.Â  Sisteme yeni katÄ±lan 6 e-ticaret sitesiyle birlikte gÃ¼ven damgasÄ± taÅŸÄ±yan hizmetÂ  saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n toplam sayÄ±sÄ±Â  18'e ulaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyor.

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