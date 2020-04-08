BİST92.8840,54EURO7,380,26USD6,780,32ALTIN358,950,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pekcan ticaret müşavirleriyle video konferansla görüştü
    ABONE OL
    08.04.2020 - 15:09 | | İHA

    Bakan Pekcan ticaret müşavirleriyle video konferansla görüştü

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Ticaretin yeniden açılması, ivmelenmesi çok önemli. İnşallah dünya bu pandemiyi yenecek, biz de yeneceğiz. Türkiye’nin buradan en hızlı şekilde ve ivmelenerek yol alması için sizlerden öneriler bekliyorum” dedi.

    Bakan Pekcan ticaret müşavirleriyle video konferansla görüştü

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin coğrafi yakınlığını, tarihsel ve kültürel bağlarını göz önünde bulundurarak Avrupa ülkelerine ulaşım güzergahında yer alan Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde görev yapan ticaret müşavirleriyle video konferans yoluyla görüştü.

    Görüşmede ticaret müşavirlerini şu ana kadar yürüttükleri çalışmalardan dolayı tebrik eden Pekcan, “Sizlerin, bulunduğunuz ülkedeki iyi örnekleri bizimle paylaşmanız önemli. Ticaretin yeniden açılması, ivmelenmesi çok önemli. İnşallah dünya bu pandemiyi yenecek, biz de yeneceğiz. Türkiye’nin buradan en hızlı şekilde ve ivmelenerek yol alması için sizlerden öneriler bekliyorum. Ticaret müşavirlerimizi, iş dünyasının lokomotifi olarak sorun çözücü odaklar olarak görmek istiyorum. Yurt Dışı Temsilcilikler Genel Müdürlüğümüz de dahil bütün diğer birimlerimiz ve birim amirlerimiz sizlerle koordinasyona hazır. Kendileriyle beraber gerekirse Dışişleri Bakanlığı, gerekirse Ulaştırma Bakanlığıyla beraber biz sorun çözücü olmalıyız. Lojistik ve ticarette karşılaştığımız sorunları ve engelleri el birliğiyle aşabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

    Ünlü oyuncu karantinada 'sinir krizi' geçirdiOyuncu Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. Ünlü yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca açıklamıştı! Corona karantinasındakiler böyle takip edilecek

    Bakan Koca açıklamıştı! Corona karantinasındakiler böyle takip edilecek

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Simav’da ikinci köy de karantinaya alındı

    Simav’da ikinci köy de karantinaya alındı

    Sıradaki Haber