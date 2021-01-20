Bakan Pekcan: Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle '1'inci Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odaları Konferansı'na katıldı. Programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda Asya ülkesinin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı katıldı. Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 oranında büyümeyi başardığını belirterek, "Avrupa Birliği gibi büyük ihracat pazarlarımızdaki önemli ekonomik düşüşe rağmen; son çeyrekte gerçekleşen artış bizim için toparlanma ve gelecek açısından çok önemliydi. Yakın gelecekte Türkiye küresel değer zincirlerinde daha da önemli bir rol oynamak için tüm çabalarını ortaya koyacak. Teknoloji ve inovasyon odaklı sektörlerde daha fazla yatırım peşinde olacağız. Küresel arz ve değer zincirleri açısından stratejik diyalog ve ortaklığa açığız" diye konuştu.

'ASYA ÜLKELERİNİ STRATEJİK ORTAKLAR OLARAK GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Pekcan, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) ülkelerinin 2019 yılı itibarıyla dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 37'si ve dünya ticaretinin yüzde 36'sını oluşturduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ilişkileri son yıllarda önemli ölçüde derinliğe kavuştu. Türkiye'nin AİD ülkeleri ile olan ticaret hacmi 2020 yılında yaklaşık 100 milyar dolar olup, bu rakam Türkiye'nin toplam ticaret hacminin yüzde 26'sına karşılık geliyor. Ancak ekonomilerimizin potansiyelleri düşünüldüğünde bu seviyeleri yeterli görmüyoruz. Türkiye, ticaret ve yatırım açısından sağlam avantajlara sahip olmaya devam ediyor. Asya ve Avrupa arasında bir köprü oluşturan Türkiye, diğer Asya ülkeleriyle ortak projeler bağlamında teorik ayrıcalıklarını ekonomik faydalara dönüştürmeye her zaman hazır. Yakın gelecekte Türkiye dışındaki stratejik noktalarda yatırımcılarımız için lojistik merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Bu şekilde, küresel tedarik ve dağıtım kanallarına erişimimizi kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Pek çok Asya ülkesini stratejik ortaklar olarak görmeye devam edeceğiz. Özel sektörün ortak yatırım ve ticari iş birliğinin derinleştirilmesinin, daha katma değerli ve teknoloji ile üretim yapma hedeflerimize katkı sağlayacağını düşünüyorum."

'ÜLKELER ANCAK ORTAKLIKLARIYLA BİRLİKTE GÜÇLÜ DURABİLİR'

Daha sonra koronavirüs salgınına değinen Pekcan, küresel sorunların üstesinden gelmek için ülkeler arasındaki iş birliğinin zorunlu olduğuna vurgu yaparak, "Bu süreçte bazı ürünlere erişimin zorlaştığına; bazı ülkelerin de sadece kendi çıkarlarını gözettiğine şahit olduk. Tek taraflılığın gelecekteki dünyanın düzeni olamayacağını anlamalıyız. Ülkeler ancak ortaklarıyla birlikte güçlü durabilir. İnsanlık tarihi, afetlerden ekonomik krize kadar birçok olayı içeriyor. Bundan sonra ne olacağını tahmin edemeyiz. Bu anlamda, beklenmedik şoklar durumunda diyalog kanallarımızı açık tutmalı ve birbirimizi destekleyecek uygun iş birliği çerçevelerini hazırlamalıyız. AİD'ye, Asya ülkelerinin iş birliğini artırmak için bir araya getiren kapsamlı bir platform olarak büyük önem veriyoruz. Mevcut AİD dönemi başkanı olarak Türkiye, ortak hedeflerimizi desteklemek için mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya ve liderlik etmeye hazırdır" diye konuştu.