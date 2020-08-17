Bakan Selçuk: 12 milyar lira sigorta prim teşviki sağladık

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bilişim ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerine prim desteği verdiklerini anımsattı. Söz konusu teşvik uygulaması ile Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıtlı işsizler arasından mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın sigorta primlerinin desteğinin karşılandığını belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Teşvikten faydalanma süresi 12 ay olmakla birlikte, özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımını artırmak adına pozitif ayrımcılık yaparak, bu kapsamda kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelli sigortalılar için söz konusu teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunuyoruz. Bu kapsamda Ocak 2018-Haziran 2020 tarihleri arasında, ortalama 732 bin sigortalı ve 249 bin işyeri için yaklaşık 12 milyar lira sigorta prim teşviki aktardık."

464 BİN KİŞİ KURS VE PROGRAMLARDAN FAYDALANDI

Bakan Selçuk, bilişim ve imalat sektörlerinde nitelikli iş gücünün yetişmesi amacıyla kurs ve programlara ağırlık verdiklerini belirterek, 2018 Ocak- 2020 Temmuz arasında 464 bin kişinin bilişim ve imalat alanında düzenlenen kurs ve programlardan faydalandığına dikkat çekti. Bakanlık olarak çalışma hayatında istihdamın desteklenmesi adına birçok kalemde teşvik sunulduğunu kaydeden Bakan Selçuk, bu sayede 2005’te yüzde 44.9 olan işgücüne katılım oranının 2019 yılında yüzde 53'e çıkardıklarını ifade etti. Bakan Selçuk ayrıca, İŞKUR aracılığıyla 2018'den bu yana yaklaşık 3,2 milyon kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini bildirdi.