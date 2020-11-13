Bakan Selçuk: İş güvenliği uzmanı sayımız 165 bini aştı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, işverenlere rehberlik edecek kişi ve kurumların yetkilendirilmeye devam ettiklerini belirterek, belgelendirilen iş güvenliği uzmanı sayının 165 bini aştığını bildirdi.

Selçuk, 208 bin 238 iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ile 2 bin 447 ortak sağlık ve güvenlik biriminin, iş yerlerinde fiziksel kimyasal, biyolojik ve psikososyal faktörlerden kaynaklı tehlikeleri tanımlayarak, risk değerlendirmesi yapmak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek, rehberlik hizmeti vermek üzere yetkilendirildiğini kaydetti.

İŞ YERİ HEKİM SAYISI 43 BİN

2013 yılında 1057 olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi sayısını 2020 yılında 2 bin 447’ye yükselttiklerini belirten Bakan Selçuk, buna ek olarak belgelendirilen iş yeri hekimi sayısının da 17 binden yaklaşık 43 bine ulaştığını açıkladı.

Bakanlık olarak pandemi sürecinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalara ilişkin Selçuk, "Salgınla mücadelede özellikle ön safta bulunan sağlık çalışanlarına güvenli kişisel koruyucu donanımların ulaştırılabilmesi için solunum koruyucu maske testleri yaptırdık. Covid-19 sürecinde ön planda olan maske, tulum gibi ürünler hakkında ulaşan şikâyet ve ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirdik. Teknik düzenlemesine uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımların seçimi ve kullanımına yönelik detaylı bilgilendirmeleri başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaştık" dedi.