11.09.2020 - 11:18 |
Bakan'dan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
7 yıl önce öldürülüp valiz içerisinde dere kenarına konulmuştu! Annesi konuştuAdana'da 7 yıl önce, öldürülüp, cesedi bir valize konularak dere yatağına atıldığı ortaya çıkan Zeynep Söğüt'ü anannesi Arbiye Ballı, kızının yıllardır yolunu beklediğini kaydetti. Ballı, "Caniler öldürmüş kuzumu, sonra da susmuş. Benim evladımdan beter olsunlar. Kızıma nasıl kıydılar?" dedi.