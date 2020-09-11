BİST1.099-0.04EURO8.840.49USD7.460.28ALTIN466.630.10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan'dan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıklaması
    ABONE OL
    11.09.2020 - 11:18 |

    Bakan'dan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıklaması

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık." dedi.

    Bakan'dan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açıklaması

    Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

    7 yıl önce öldürülüp valiz içerisinde dere kenarına konulmuştu! Annesi konuştuAdana'da 7 yıl önce, öldürülüp, cesedi bir valize konularak dere yatağına atıldığı ortaya çıkan Zeynep Söğüt'ü anannesi Arbiye Ballı, kızının yıllardır yolunu beklediğini kaydetti. Ballı, "Caniler öldürmüş kuzumu, sonra da susmuş. Benim evladımdan beter olsunlar. Kızıma nasıl kıydılar?" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sihirli Annem neden yok? Sihirli Annem bugün niye yok? 11 Eylül Kanal D yayın akışı Cuma

    Sihirli Annem neden yok? Sihirli Annem bugün niye yok? 11 Eylül Kanal D yayın akışı Cuma

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakitleri, saatleri...

    Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakitleri, saatleri...

    Sıradaki Haber