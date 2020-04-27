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    27.04.2020 - 15:59 |

    Bakanlık tarihi projenin tüm detaylarını 9 maddede anlattı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 milyon yazılımcı projesinde yeni Twitter adresini paylaştı. Adreste 9 maddede tarihi projenin tüm detayları paylaşıldı.

    Bakanlık tarihi projenin tüm detaylarını 9 maddede anlattı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter adresinden 1 milyon yazılımcı projesi hakkında "Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki #1MilyonYazılımcı projesi hakkında güncel bilgilere @1milyonistihdam hesabımızdan ulaşabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

    1 Milyon İstihdam Twitter adresinde 9 maddede tüm detaylar açıklandı:

    1.Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.

    2. #1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.

    3. #BTKAkademi ve #1Milyonİstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların @BTKAkademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır.

    Bakanlık tarihi projenin tüm detaylarını 9 maddede anlattı

    4. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır. #1Milyonİstihdam

    5. Katılmak isteyenler https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr adresinden kayıt olup CV bilgilerini doldurduktan sonra @BTKAkademi üzerinden eğitimlere katılabileceklerdir.

    6.#1Milyonİstihdam kapsamında https://btkakademi.gov.tr/portal/ adresinde 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosu bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar eğitim videosu 100’e çıkacaktır.

    7. Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; bilgi güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten, yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.

    8. Bu 15 farklı uzmanlık alanı; #1Milyonİstihdam #1milyonyazılımcı

    9. Alınan her eğitim ve başarı dereceleri Cv’lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecektir. #1Milyonİstihdam @BTKAkademi

     

    Yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kameradaABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.
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