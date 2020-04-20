Bakliyata virüs ve diyet gazı!

Tarım ve Orman Bakanlığı ürün masaları, nisan ayına yönelik bakliyat gruplarını, koronavirüs salgını etkisiyle birlikte inceledi.

Nohuta özel vurgu

Hazırlanan rapora göre, pandemi öncesi buğdayda ekilişlerin tamamlanmış olması, özellikle makarnalık buğday ekiliş alanlarında ve üretiminde artış beklenmesi, buğdayı olumlu etkileyecek. Ekim alanlarının daha çok sulu alanlarda olmasının verimde artış yaratması beklenirken, yeni buğday ekilişi yapılabilecek alanların kısıtlı olması ise buğdayda risk yaratacak.

Salgının nohuta talebi de artırdığına işaret edilen raporda, “Pandemi nedeniyle artan baklagil tüketimine bağlı dış talebin varlığı iç piyasada arz açığına sebep olabilecektir. Bu nedenle pandeminin uzun sürecek olması halinde ihracatın kontrollü olarak yapılması gerekmektedir” denildi.

Raporda, tarımsal üretimin kesintiye uğramadan devam etmesi, araziye çıkışlarda sorun yaşanmaması için bakanlığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen talimatla gerekli kolaylık sağlandığı belirtilerek, “Mevsimlik işçilerin gerekli sağlık tedbirlerinin alınması şartıyla iller arasında transferlerinin sağlanması kolaylaştırılmıştır” bilgisi paylaşıldı.

‘İVEDİ TEDBİR ALIRIZ’

Kuru fasulye ve mercimek üretiminin artırılması projesinin hızlandırıldığı belirtilen raporda, pilot 15 ilde atıl arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla tohumluğun yüzde 75’inin hibe verildiği hatırlatıldı.

Kilo kontrolü etkisi

Raporda, “Hasada kadar kuru fasulye stok durumu, ithalat ve kati üründen ihracat yakından izlenmekte olup gerektiğinde ivedilikle tedbirler alınacak” denildi. Raporda, salgın nedeniyle değişen tüketim alışkanlıklarının bakliyat fiyatlarına etkisine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Karantina koşulları gereği tüketici evde uzun süre depolanabilir olan baklagiller ve un gibi ürünlere yönelmiştir. Beslenme uzmanlarının bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, karantina sürecinde protein ihtiyacının bitkisel kaynaklı temin edilerek kilo kontrolünün sağlanabilmesi gibi önerileri de baklagil talebine olan artışların bir diğer nedeni.”