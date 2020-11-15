Balık yağı ve unu ihracatı % 57 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ocak-ekim döneminde 32 ülkeye 26 bin 109 ton balık yağı ve unu ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 18 bin 200 tonluk balık yağı ve unu ihracatından 28 milyon 866 bin 620 dolarlık kazanç elde edilmişti. İhracat geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 43, değerde de yüzde 57 arttı.



Yılın ocak-ekim döneminde Peru, Fransa ve Norveç en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Peru’ya yılın 10 ayında 5 bin 707 ton balık yağı ve unu ihraç edilerek 11 milyon 112 bin 65 dolarlık kazanç sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde de Peru’ya 614 ton balık yağı ve unu ihracatından 1 milyon 224 bin 923 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Peru’ya yapılan balık yağı ve unu ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 829, değerde de yüzde 807 arttı.

Peru’yu 8 milyon 39 bin 154 dolarlık payı ile Fransa ve 7 milyon 42 bin 649 dolarlık payıyla Norveç takip etti.



Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Tayvan, Endonezya, Almanya, Rusya, Sırbistan, Umman, Hollanda ve Kırgızistan’a da bu dönem balık yağı ve unu ihraç edildi.