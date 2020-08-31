Balıkçılar av sezonuna umutla başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl bol balık olacağını ve tezgahların dolacağını bildirdi.

Bu yılın gözdesinin palamut olacağını aktaran Sagun, "Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsi ağırlıktaydı. Bu yıl ise denizlerden bol miktarda palamut bekliyoruz. Hem de görülmemiş bir şekilde palamut olacak. Hopa'dan İğneada'ya kadar Karadeniz palamut dolu." ifadelerini kullandı.

Sektörün; sahip olduğu teknik altyapı, insan gücü, bilgi birikimi ve tecrübe ile dünyanın kıskanacağı imkan ve potansiyele sahip olduğunu belirten Sagun,TÜİK verilerine göre, Türk su ürünleri sektörünün 57 bin kişiye doğrudan olmak üzere 350 bini aşkın insana istihdam sağladığını bildirdi.

Sagun, şunları kaydetti:

"Biz dünyaya balık satıyoruz ancak yıllık kişi başına balık tüketimimiz hala 6-8 kilogram arasında. Bu rakam, AB'de ortalama 24, ABD'de 28, Japonya'da ise 75 kilogram seviyesinde. Ülkemizde ve dünya genelinde uçuşların iptal edilmesi, otel ve restoranların uzun süre kapalı kalması, ilk aylarda talebin ihracatımıza yansımasını yavaşlattı. Alınan tedbirler ve normalleşme ile birlikte temmuz ayından itibaren ihracatımız koronavirüs salgınına rağmen yüzde 3,36 artarak 87 milyon dolardan 89 milyon dolara ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise pandeminin olumsuz sonucu olarak ihracatımız yüzde 10,4 azalarak 605 milyon dolardan 548 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 4,27 azalarak 997 milyon dolardan 956 milyon dolara indi. Temmuz ayında başlayan artışın devam etmesi halinde yılı yine 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatırız.

En fazla ihraç ettiğimiz çipura, levrek ve alabalıkta birinci pazarımız AB ülkeleri olurken, mavi yüzgeçli orkinosta ise Japon pazarında söz sahibiyiz. Yerli ve milli kavramı tam olarak da bizim sektörümüzü anlatıyor. İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz. Türkiye toplam ihracatının kilogram birim fiyatı ortalama 1,5 doların altında iken, su ürünleri sektörü 6 dolara ulaştı. Yüksek teknolojimiz, modern tesislerimiz, ürün kalitemiz ve markalarımız ile katma değerimiz sürekli artıyor. Bu hem ülke hem de sektör açısından sevindirici."

Türkiye'nin AB ülkeleri ile orkinos avcılığı konusunda çok rahat rekabet edebilecek güçte olmasından dolayı orkinos avlanma kotasının düşük tutulduğunu belirten Sagun, "Pastadan en fazla pay alan AB ülkeleri, hem bu hem de politik nedenlerle ülkemizin hak ettiği kota miktarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Bizler de bu açığı bölgedeki başka ülkelerin kotalarını satın alarak kapatıyorduk. Ülkemizin Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşma, orkinos avcılığı konusunda da Türk balıkçılarının önünde bir kapı açtı. Artık bölgede daha rahat bir şekilde avlanacağız." ifadelerini kullandı.