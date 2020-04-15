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    15.04.2020 - 12:33 | | Foreks

    Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi

    Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık  av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını belirterek, av  sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık  avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen  yıl bir milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

    Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi

    Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  teşrifleriyle 31 Ağustos 2019 gecesi, 'vira bismillah' denilerek  açılan balıkçılık av sezonunun, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları  ile avcılığın bugün itibariye sona erdiğini belirtti.

    Göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi  çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine  dikkati çeken Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit,  sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini  ifade etti.

    Bakan Pakdemirli, deniz ve iç su kaynaklarını koruyarak su  ürünleri avcılığının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapıldığını ve bu sayede yasadışı  avcılıkla etkin mücadele edildiğini söyledi.

    YASA DIŞI AVCILIK VE SATIŞA 28,6 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

    Yasadışı avcılığın önlenmesi için modern ekipmanlarla donatılmış  yeni kontrol botları aldıklarını ve Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi  ile balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerini anlık takip ettiklerini  dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

    “2019 yılında su ürünleri avcılığıyla ilgili toplam 127 bin 357  denetim gerçekleştirdik. Denetimlere Sahil Güvenlik Komutanlığımız da  katkı sağlıyor. Denetimlerde,  kaçak avcılıkla elde edilen 955 ton su  ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını  yapan 10 bin 763 kişi ve iş yerine 28 milyon 600 bin lira idari para  cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara  uygun avlanmayan 50 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya  geçirildi.”

    KÜÇÜK TEKNE SAHİBİ BALIKÇILARA 12 MİLYON 831 LİRA DESTEK

    İsteyen balıkçıların, ekonomik faaliyetlerine devam etmek ve  halkın yazın da balık ihtiyacının karşılanması için izin alarak ve  kurallara uyarak uluslararası sularda gırgır ve trolle avcılık  yapabileceğini dile getiren Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı  balıkçılarına ise kurallara uymaları şartıyla uzatma ağlarla avcılık  yapmalarına izin vereceklerini söyledi.

    Bakan Pakdemirli, geçen yıl deniz ve iç sularda avcılık yapan 10  metreden küçük tekne sahibi 12 bin 269 balıkçıya 12 milyon 831 lira  destek sağladıklarını, uygulamanın bu yıl da genişletilerek devam  edeceğini bildirdi.

    SU ÜRÜNLERİ İHRACATI BİR MİLYAR DOLARI GEÇTİ

    Türkiye’nin su ürünleri sektöründe net ihracatçı olduğunu kaydeden Pakdemirli, geçen yıl 100’e yakın ülkeye 1 milyar 25 milyon dolarlık  su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eti.

    Bakan Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen  yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve  balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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